Лондон, 5 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Возглавляющая контрнаступление украинской армии на южном направлении элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, которую подготовили в Германии и укомплектовали западным оружием, несёт исчисляемые тысячами потери в личном составе. Об этом 5 сентября сообщила британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что западные СМИ «воспевали» 47-ю бригаду ещё до начала контрнаступления ВСУ, так её подготовили в ФРГ и снабдили американскими БМП Bradley и немецкими танками Leopard. При этом когда подразделение возглавило контрнаступление украинских войск на южном направлении, оно понесло серьёзные потери. Как рассказали изданию представители украинского медперсонала, понесённые 47-й бригадой за 15 недель потери исчисляются «четырёхзначными числами».

По мнению авторов, это произошло из-за отсутствия поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования, в результате чего поставленная ВСУ Западом военная техника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях и её уничтожала артиллерия.

47-я механизированную бригаду «Магура» ВСУ создали в апреле 2022 года, и она считалась одним из наиболее боеспособных подразделений украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа бывший-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российские военные скоро разгромят недавно введенную Киевом в бой и подготовленную НАТО 82-ю десантно-штурмовую бригаду украинской армии. По словам эксперта, после этого управляющие делами на Украине США захотят начать мирные переговоры.

Министр обороны России Сергей Шойгу 4 сентября рассказал, что украинские военные последние десять дней ведут масштабные атаки позиций российской армии и несут из-за этого большие потери. По словам министра, только 3 сентября ВСУ потеряли 11 танков, из которых шесть — под Работино в Запорожской области.