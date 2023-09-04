Москва, 4 сентября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по собственным военнослужащим после оставления последними позиции на одном из островов под Херсоном, где они находились со скудным боезапасом и без еды. Об этом 4 сентября рассказали пленные из 123-й бригады украинской теробороны, которую сформировали из уроженцев Николаевской области.

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Как указал пленный боец ВСУ Игорь Ярошенко, слова которого привело РИА Новости, он и его сослуживцы не желали отправляться на остров в устье Днепра, так как понимали, что у них нет для необходимой для этого подготовки и вооружения.

«Мы были три дня на острове, нам ничего не подвозили, нам что дали, у нас то и было, ни боеприпасов, ничего, ни еды, ничего… Поехали мы на острова, нам выдали автомат, шесть рожков и по гранате», — сказал он.

Другой пленный, Сергей Маштега, уточнил, что командир их взвода с помощью угроз заставил его отправиться на остров, выдав только автомат.

Пленные бойцы отметили, что после нахождения на острове в течение трёх дней без еды и боекомплекта их группа решила уйти оттуда, однако их заметили с дрона аэроразведки ВСУ, после чего украинская армия открыла по ним огонь.

«Приняли решение самостоятельно уходить и возвращаться, после чего наш квадрокоптер «срисовал» нас, и по нам был открыт огонь. Не знаю, что там они бросали … был взрыв, то есть лодка утонула, мы вдвоём с моим товарищем вытащили старшего группы, он был тяжёлый 300-й [раненый]. Оставили его… Выбора не было», — пояснил Маштега.

Он добавил, что им пришлось до утра просидеть в укрытии, так как беспилотник ВСУ продолжал поиск и бросал в их сторону различные боеприпасы, а утром украинские военные сдались в плен солдатам Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа трое военных ВСУ переплыли на лодке реку Днепр и сдались в плен из-за голода на позициях, плохого отношения командования и недостатка боевой подготовки. Пленные уточнили, что им не подвозили паёк, так как его нужно было покупать за деньги.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин 2 сентября заявил, что жители Украины пытаются уклониться от военной службы, так как им некого и нечего защищать. Он уточнил, что в существующих условиях защищать президента Украины Владимира Зеленского, который наживается на конфликте, это действительно глупо.