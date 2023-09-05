Киев, 5 сентября, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Веерные отключения света ожидают зимой город Днепропетровск, административный центр Днепропетровской области Украины. Об этом 4 сентября сообщил директор компании «ДТЭК Днепровские электросети» Андрей Терещук в эфире украинского канала «Открытый».

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

Как уточнил Терещук, восстановить разрушенную инфраструктуру на 100% не удалось, поэтому жителям Днепропетровска уже сейчас нужно экономить электроэнергию и готовиться к длительным отключениям света. По словам Терещука, отключения, скорее всего, будут по графику и без света жителям города придётся оставаться от четырёх до восьми часов в сутки.

«Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя при этих отключениях-включениях. Если будем жить без электроэнергии четыре-восемь часов в сутки, это будет хорошо», — сказал Терещук.

Как пояснил директор энергетической компании, сейчас основная задача — чётко соблюдать график, опубликованный на сайте «ДТЭК Днепровские электросети».

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться зимой к двум месяцам без электричества в связи с сильным снижением запаса прочности энергосистемы.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что Украина сможет обойтись без отключений света зимой только в том случае, если не будет новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры. Мэр Львова Андрей Садовый признал, что зимой городу грозят отключения электричества на недели, поскольку запас прочности энергетической системы сильно снизился.

Эксперт в области энергетики Юрий Корольчук указал, что зимой на Украине могут отключать электричество на долгое время даже при отсутствии ракетных ударов по инфраструктуре.