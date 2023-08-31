Москва, 31 августа, 2023, 23:31 — ИА Регнум. В московском Ботаническом саду загорелся ангар, площадь пожара составляет 100 кв. метров, сообщает 31 августа корреспондент ИА Регнум.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Пожар произошёл по адресу: улица Ботаническая, дом 33 в, строение 1. Огонь распространился по всей площади ангара, рядом с которым находится электроподстанция. Из неё идёт густой чёрный дым.

Ранее ИА Регнум передавало, что вечером 29 августа в Москве загорелся склад в районе Комсомольской площади. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров. К тушению возгорания привлекались более 70 человек, почти 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

28 августа в Москве тушили пожар на ВДНХ, где загорелась кровля одного из зданий. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Пожарные прибыли на место по повышенному рангу сложности, но после разведки его понизили. Огонь быстро локализовали и ликвидировали. По предварительной информации, в горевшем здании расположены административные органы ВДНХ.