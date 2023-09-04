Новосибирск, 4 сентября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Сильный град прошёл вечером 4 сентября в Новосибирске. Большие градины побили множество автомобилей.

Кадр из видео

Дождь начался в городе около 19.00 (15.00 мск). Вскоре он перешёл в сильный град размером с небольшое куриное яйцо. Градины засыпали тротуары и дороги и побили автомобили. Владельцы попытались спасти их с помощью одеял или ковров, но на многих остались вмятины и пробитые стёкла. Закончился град так же резко, как начался.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября несколько тысяч участников фестиваля Burning Man в штате Невада оказались заперты в пустыне из-за проливных дождей. Как сообщил телеканал CNN, ливни начались в пятницу, и на площадке фестиваля выпало уже более 20 миллиметров осадков, в результате чего были закрыты шоссе из Блэк-Рок-Сити и городской аэропорт. Также сильно опустилась температура — до минус девяти градусов Цельсия.