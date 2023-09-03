Штат Невада, США, 3 сентября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Несколько тысяч участников фестиваля Burning Man в штате Невада оказались заперты в пустыне из-за проливных дождей. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил телеканал CNN.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

По информации источника, ливни начались в пятницу, а на площадке фестиваля выпало уже более 20 миллиметров осадков, в результате чего были закрыты шоссе из Блэк-Рок-Сити и городской аэропорт. Также сильно опустилась температура — до минус девяти градусов Цельсия.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября в управлении МЧС по Челябинской области сообщили об объявлении в регионе штормового предупреждения из-за прогнозируемого усиления ливней и града. В МЧС рекомендовали жителям Челябинской области планировать свою деятельность с учётом погодных условий.