Анкара, 4 сентября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Часть истребителя F-4 Военно-воздушных сил Турции отвалилась во время полёта и упала на одну из открытых парковок в Анкаре. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба турецкого минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Во время полёта в небе над Анкарой часть истребителя F-4 командования ВВС нашей страны по неизвестной причине упала на открытую стоянку, принадлежащую [нефтегазовой компании] TPAO», — говорится в сообщении.

Военный самолёт благополучно приземлился в городе Эскишехире. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в районе посёлка Прудный в Сосновском районе Челябинской области упал вертолёт Ми-8. На месте крушения воздушного судна вспыхнул пожар.

Позднее спасатели ликвидировали возгорание на месте авиакатастрофы и обнаружили тела троих погибших. Никто из жителей посёлка не пострадал, в населённом пункте повреждений не зафиксировали.