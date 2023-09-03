Мелитополь, 3 сентября, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Участковая избирательная комиссия попала под обстрел украинских войск в Запорожской области, сообщила 3 сентября председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Под обстрел попала участковая избирательная комиссия, которая работала в Очеретоватом. Это населённый пункт, мы знаем, что находится в трёх километрах от линии боевого соприкосновения», — сказала Катющенко, слова которой приводит РИА Новости.

По её словам, несмотря на обстрел, члены УИК продолжили свою работу, и избиратели, которые проживают в этом населённом пункте, смогли проголосовать.

Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8 утра. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. Явка избирателей за четыре дня досрочного голосования в Запорожской области составила 18,47%.

Как передавало ИА Регнум, единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. Участие в общем голосовании впервые примут избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы.