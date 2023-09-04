Северо-Курильск, Сахалинская область, 4 сентября, 2023, 04:18 — ИА Регнум. На вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс высотой более 2 км, сообщили 4 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

«Произошёл пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до десяти км», — уточнили в ведомстве.

Выброс пепла выявили утром 4 сентября. В Единой дежурно-диспетчерской службе города Северо-Курильска отметили, что пеплопад не наблюдался. Запаха сероводорода и угрозы жизнедеятельности населения нет.

Высота действующего вулкана Эбеко составляет 1156 метров, Исполин расположен в 6 км от Северо-Курильска на острове Парамушир. Эбеко является сложным стратовулканом с необычной вершинной структурой, состоящей из трёх кратеров.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа в 23:52 мск на вылкане Эбеко произошёл выброс пепла на высоту 2800 метров над уровнем моря. Регулярные выбросы пепла продолжаются на вулкане с 20 октября 2016 года и являются нормальной деятельностью для Эбеко.

На Камчатке днём 28 июля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до восьми тысяч метров при высоте самого исполина 3283 метра.