Южно-Сахалинск, 11 августа, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Пепловый выброс на высоту 2,8 километра зафиксирован специалистами на вулкане Эбеко, расположенный на острове Парамушир на Курилах. Об этом 11 августа сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области.

Alexandpilat Дым и пар над Эбеко

Информация о пепловом выбросе на вулкане Эбеко поступила в региональное ведомство 11 августа в 07:52 по местному времени (23.52 мск 10 августа). Уточняется, что на вулкане Эбеко, высота которого составляет 1156 метров, произошёл выброс пепла на высоту 2800 метров над уровнем моря.

Шлейф от выброса распространился на юго-восток от вулкана на расстояние десять километров. В расположенном в семи километрах от вулкана городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запаха сероводорода не ощущается, угроза для жизни населения отсутствует.

Ранее ИА Регнум сообщало, что курильский вулкан Эбеко выбросил пепловый столб на высоту 3,5 км. Регулярные выбросы пепла продолжаются на вулкане с 20 октября 2016 года и являются нормальной деятельностью для Эбеко.