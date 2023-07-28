Петропавловск-Камчатский, 28 июля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту восемь километров, сообщили 28 июля в региональном управлении МЧС РФ.

ГУ МЧС по Камчатскому краю

«Днём 28 июля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до восьми тысяч метров при высоте самого исполина 3283 метра», — сообщили в МЧС.

Шлейф от выброса распространяется в сторону Камчатского залива в восточном направлении. Населённых пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, на Камчатке в ночь на 23 июня произошло извержение вулкана Ключевская Сопка. Вулкану присвоили жёлтый (повышенный) код авиационной опасности.

Вулкану Шивелуч присвоили красный код опасности для авиации. В апреле он выбросил пепел на высоту 20 км.