Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой восемь километров
Петропавловск-Камчатский, 28 июля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту восемь километров, сообщили 28 июля в региональном управлении МЧС РФ.
«Днём 28 июля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до восьми тысяч метров при высоте самого исполина 3283 метра», — сообщили в МЧС.
Шлейф от выброса распространяется в сторону Камчатского залива в восточном направлении. Населённых пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет, добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, на Камчатке в ночь на 23 июня произошло извержение вулкана Ключевская Сопка. Вулкану присвоили жёлтый (повышенный) код авиационной опасности.
Вулкану Шивелуч присвоили красный код опасности для авиации. В апреле он выбросил пепел на высоту 20 км.