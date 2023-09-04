Измаил, Украина, 4 сентября, 2023, 03:53 — ИА Регнум. В Одесской области прогремели взрывы, сообщило 4 сентября украинское «Зеркало недели».

Izmport.com.ua Порт Измаил

«В Измаиле взрывы», — говорится в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области с 02:00 мск была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 сентября в восточной части Украины объявили воздушную тревогу. В 01:30 мск сирены включили в подконтрольной Киеву части Запорожской области, через полчаса — в Одесской области. В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях жителей об опасности в воздухе предупредили в период c 02:05 до 02:06 мск.

23 августа серия взрывов прогремела в порту города Измаила Одесской области. По данным украинского телеканала ТСН, в районе порта зафиксировали появление беспилотников. В регионе действовал режим воздушной тревоги.