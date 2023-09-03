Киев, 4 сентября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. В ночь на 4 сентября в восточной части Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 01:30 мск сирены включили в подконтрольной Киеву части Запорожской области, через полчаса — в Одесской области.

В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях жителей об опасности в воздухе предупредили в период c 02:05 до 02:06 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября тревогу в Николаевской области Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявили в 16:00 мск, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области — в 15:50.

Ночью 3 сентября взрыв прогремел в городе Одессе после объявления воздушной тревоги. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одессе было попадание в припортовую инфраструктуру. По уточнённым данным, взрыв прогремел в районе порта Рени Одесской области, где расположены военные объекты.