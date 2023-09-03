Пекин, 3 сентября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Армия России настроена на затяжной конфликт в зоне спецоперации, занимая терпеливую оборонительную позицию, написал 3 сентября в статье для китайского издания Global Times директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Они создали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра для нанесения ударов по украинским сухопутным войскам. <…> В результате этой кампании, которую первоначально планировалось начать весной, не удалось захватить ни одной стратегически важной цели, было потеряно около 30% поставленного НАТО вооружения, а многие солдаты попали в плен или были деморализованы», — отметил автор.

Сяолинь утверждает, что на Западе не могут скрыть досады и разочарования от происходящего. Киев практически ничего не добился, ВСУ за три месяца контрнаступления понесли тяжёлые потери, добавил журналист.

По его мнению, преимущество России позволит заставить США и НАТО позорно отступить, вкушая горечь поражения.

Как сообщало ИА Регнум, американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что правящая элита Соединённых Штатов не собирается заканчивать конфликт на Украине. Жизни украинских солдат имеют для американских политиков такую же ценность, что и американские налоги, — ничего. В случае поражения на президентских выборах Джо Байден и его администрация будут мешать разрешению российско-украинского конфликта. В США не существует такого понятия, как национальные интересы, политики действуют только во имя собственной выгоды, заявил эксперт.

По словам военного эксперта, офицера танковых войск запаса Александра Михайловского, Запад близок к исчерпанию своих ресурсов, поэтому и требует идти вперёд. Если средства, затраченные на наступление ВСУ, не окупятся, НАТО может пересмотреть подход к конфликту. В «финальном» наступлении ВСУ в 2023 году может быть использован последний резерв, который готовится на полигонах стран НАТО, — это танки Abrams и Leopard 1.