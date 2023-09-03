Абакан, 3 сентября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Абаканский городской суд заключил под стражу министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Кадр из видео Министр транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрий Василиади

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 1 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

Василиади предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Василиади был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Хакасии в январе 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа заместитель начальника отдела полиции по Миллеровскому району Ростовской области был задержан по подозрению в получении взятки. Его подозревают в том, что 25 августа в хуторе Дудки он получил 3 млн рублей.