Братислава, 3 сентября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. В рядах украинской армии есть фашисты, на Западе знают и открыто говорят об этом, однако не осуждают их наличие. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный Фашизм

В качестве примера политик привёл полк «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, члены нацбальона являются явными фашистами.

«Знаете, что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулемётом на танке. Но они служат в армии и делают ужасные вещи», — сказал Фицо.

Кроме того, экс-премьер выразил недовольство поддержкой Западом таких формирований. Он считает, что пособничество продвижению нацизма топчет наследие словацкого национального восстания. Власти не запрещают нацистскую символику из-за страха быть наказанными Брюсселем и Вашингтоном. Фицо призвал давать отпор нацизму и фашизму во всех проявлениях.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года на оглашении послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они себя считают, пользуясь названиями немецких нацистов и нанося свастики на свою бронетехнику. Глава государства напомнил, как одна из бригад ВСУ получила название дивизии гитлеровской армии, участвовавшей в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных акциях против партизан нескольких европейских стран.

В июне президент России на встрече с военкорами напомнил о еврейских корнях поддержавшего фашизм украинского лидера Владимира Зеленского. На Украине нациста Бандеру возвели в ранг национального героя, Россия в историческом плане никогда не будет устраивать такого, сказал Путин.