Москва, 13 июня, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Недоумение вызывает тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский — человек с еврейскими корнями — поддерживает фашизм, заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течёт еврейская кровь, который возглавляет государство Украина, как он может поддерживать фашистов?» — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что на Украине нациста Бандеру возвели в ранг национального героя.

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