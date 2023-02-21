Москва, 21 февраля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Нынешние неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они себя считают, пользуясь названиями немецких нацистов и нанося свастики на свою бронетехнику. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Наследник

Как указал глава Российского государства, недавно одна из бригад ВСУ получила название дивизии гитлеровской армии, участвовавшей в депортации евреев, казнях военнопленных и карательных акциях против партизан нескольких стран Европы.

Также он добавил, что украинские военные и национальная гвардия особенно часто используют шевроны других эсэсовских частей, также известных своим зверством во время Второй мировой войны, а на бронетехнику ВСУ наносятся опознавательные знаки вермахта нацистской Германии.

«Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей предержащих не замечает», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обязана защитить своих детей от деградации и вырождения, и она это сделает.