Санкт-Петербург, 2 сентября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В жилом доме в Санкт-Петербурге загорелась мансарда. Об этом 2 сентября сообщили в городском управлении МЧС.

Георгий Зимарев/РИА Новости

«В четырёхэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 400 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел по адресу: Василеостровский район, 4-я линия, дом 45. К ликвидации возгорания привлечено 64 человека и 15 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа в Санкт-Петербурге загорелась хозяйственная постройка с бытовками на улице Школьной, 153. Происходило горение на общей площади 250 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. В ликвидации участвовали шесть единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.