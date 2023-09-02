Лондон, 2 сентября, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Новая разработка российских инженеров — ракета «Сармат» встала на боевое дежурство. Она способна снести Лондон за шесть минут, пишет 1 сентября британская газета Express.

Иван Шилов ИА Регнум Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат»

«Ракета представляет собой монструозное ядерное оружие, способное отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты», — отметил обозреватель издания Мэттью Дули.

По мнению колумниста, российская ракета была развёрнута для предупреждения Западу.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября руководитель Роскосмоса Юрий Борисов объявил во время марафона «Поделись своим знанием», что стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» поставлен на боевое дежурство. Его характеристики позволяют преодолеть все современные средства противоракетной обороны. «Сармат» считается вооружением с наибольшей дальностью поражения целей в мире.

Ракетный комплекс «Сармат» после успешного испытания в 2022 году впервые осуществил пуск 20 апреля с космодрома Плесецк. Президент России Владимир Путин в июне 2023 года сказал, что аналогов такому оружию в мире нет. Также глава государства отметил важность развития ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности.