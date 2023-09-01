Москва, 1 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство, заявил 1 сентября глава Роскосмоса Юрий Борисов. Об этом он объявил во время марафона «Поделись своим знанием».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей дальностью поражения целей в мире.

Как передавало ИА Регнум, о том, что комплексы «Сармат» с новой тяжёлой ракетой скоро заступят на боевое дежурство, президент России Владимир Путин сообщал в июне. Он отмечал, что развитие ядерной триады является важнейшей задачей, она является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности.

РК «Сармат» успешно прошёл испытания в прошлом году и впервые осуществил пуск 20 апреля с космодрома Плесецк. Тогда Путин заявил, что аналогов «Сармата» в мире не существует.