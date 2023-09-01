* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 1 сентября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России фонда «Свободная Бурятия» (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Известия/Артем Коротаев

«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной деятельности созданной в форме общественного движения иностранной неправительственной организации Free Burуаtia Foundation (Фонд «Свободная Бурятия»), США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители этой псевдоправозащитной группы, которые постоянно проживают в США, Британии, Польше и Чехии, пытаются под видом просветительской деятельности создать на территории Бурятии информационные угрозы, организовать массовые протесты, расширить круг лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения.

В ведомстве также сообщили, что эта организация оказывает юридическую помощь в расторжении контрактов на службу в ВС РФ, участвует в составлении санкционных списков.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Минюст РФ внёс в реестр нежелательных польскую ассоциацию «За свободную Россию» (Za Wolna Rosje, организация, признанная в России нежелательной). Эта организация агитировала россиян вступать в добровольческие формирования ВСУ и реализовала проекты идеологической обработки журналистов для пропагандистских антироссийских кампаний, в том числе для дискредитации деятельности российских консульских и дипломатических учреждений.