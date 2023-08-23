* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 23 августа, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Польскую ассоциацию «За свободную Россию» (Za Wolna Rosje, организация, признанная в России нежелательной) внесли в России в реестр нежелательных. 23 августа Министерство юстиции добавило её в соответствующий перечень.

Максим Блинов/РИА Новости

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie Za Wolna Rosje (Ассоциация «За свободную Россию», Республика Польша)», — сообщается на сайте Минюста.

Генпрокуратура 16 августа включила ассоциацию в число организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Отмечается, что организация агитировала россиян вступать в добровольческие формирования ВСУ и реализовала проекты идеологической обработки журналистов для пропагандистских антироссийских кампаний, в том числе для дискредитации деятельности российских консульских и дипломатических учреждений.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа Минюст внёс в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной, украинские организации Conflict Intelligence Team (CIT, «Сетевое объединение журналистов-расследователей», организация, признанная в России нежелательной) и «Аллатра» (организация, признанная в России нежелательной). CIT, изначально называвшуюся War in Ukraine, создал россиянин Руслан Карпук. Касательно «Аллатры» отмечалось, что её идеологи пропагандировали «созидательное общество» и принуждали россиян к экстремистским преступлениям.