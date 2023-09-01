Москва, 1 сентября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Жители России будут открывать для себя туристические и рекреационные возможности новых регионов, заявил 1 сентября президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости Крым

«Уверен, просто не сомневаюсь, что граждане России, огромной нашей территории, они будут открывать для себя возможности и это пойдет на пользу регионам и тем людям, которые живут у вас», — сказал глава государства в ходе открытого урока «Разговор о важном», отвечая на вопрос о планах развития курортных зон на новых территориях.

Как сообщало ИА Регнум, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации в октябре 2022 года, после того как президент Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий. Это произошло после референдумов, состоявшихся в этих регионах.

В декабре 2022 года президент Путин поручил подготовить специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов. Глава государства подчеркнул, что в горизонте 2030 года эти регионы должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры и социальных услуг, а также по другим параметрам качества жизни.