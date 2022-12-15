Москва, 15 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов нашей страны поручил подготовить президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUIM Карта России

«Прошу правительство до конца первого квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов Федерации, в горизонте 2030 года все они должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни», — сказал он.

Также Путин отметил, что Россия добьется всех целей в воссоединившихся с ней регионах, и они станут единым целым со всей остальной страной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия совместно со своими партнёрами будет добиваться лидерства в создании элементов искусственного интеллекта.