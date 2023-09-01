Красноярск, 1 сентября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. На Красноярской ТЭЦ-2 произошёл выброс золы, аварийная ситуация не повлияла на работу станции. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Отмечается, что в 14:00 (10:00 мск) произошёл технический инцидент на котле Красноярской ТЭЦ-2, в результате наблюдался кратковременный выброс золы.

«Угрозы энергоснабжению потребителей нет. Остальное оборудование продолжает работать в штатном режиме. Возгораний на станции не было», — заявили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. Площадь пожара в производственном здании составила 2300 кв. метров. К тушению огня было привлечено 30 человек и девять единиц техники. Причиной пожара стало возгорание турбины, заявили в прокуратуре региона.