Великий Новгород, 4 июля, 2023, 21:29 — ИА Регнум. В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ, сообщили 4 июля РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее в Telegram-канале МЧС России сообщили, что в Великом Новгороде пожарные ликвидируют возгорание в производственном здании.

«Поступила информация о пожаре по адресу: Новгородская область, город Великий Новгород, Лужское шоссе, д. 4а. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании на площади 2 300 кв. м», — сообщила пресс-служба министерства.

Позже стало известно о локализации возгорания. «В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения», — сказали в МЧС.

В настоящий момент проводятся проливка и разборка конструкций. К ликвидации пожара привлечено 30 человек и девять единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817533" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В МЧС сообщили о возгорании Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде

Как передавало ИА Регнум, вечером 3 июля в микрорайоне Сходня в Химках начался пожар. К ликвидации возгорания на улице Некрасова, дом 2 были привлечены 90 человек и 33 единицы техники. На момент прибытия первого пожарно-спасательного расчёта наблюдалось горение внутри здания на площади 400 кв. м. Рано утром 4 июля стало известно, что в здании бывшей мебельной фабрики в Химках локализовали, а затем и потушили пожар.