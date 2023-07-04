Великий Новгород, 4 июля, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Причиной пожара на Лужской газотурбинной ТЭЦ в Великом Новгороде 4 июля стало возгорание турбины. О предварительных итогах сообщили в областной прокуратуре.

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Прокуратура начала проверку по факту возгорания.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

«По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований промышленной безопасности, а также экологической безопасности на ТЭЦ», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. Площадь пожара в производственном здании — 2300 кв. метров.

К тушению огня было привлечено 30 человек и девять единиц техники.

В МЧС России сообщили, что возгорание ликвидировано.