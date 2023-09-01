Вашингтон, 1 сентября, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Контракт на сумму 192 миллиона долларов заключило с американской компанией Raytheon министерство обороны США на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM в рамках бюджета на военную помощь Украине. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба американского ведомства.

U.S. Air Force Пуск ракеты AIM-120 AMRAAM

«Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса «воздух — воздух» (AMRAAM)», — уточнили в Пентагоне.

Работы по контракту планируется завершить к 29 ноября 2024 года. Оплата будет производиться средствами из программы военных ассигнований для Украины в рамках 2023 финансового года. В Пентагоне не указали, кому предназначены эти ракеты AMRAAM и какое их количество будет приобретено.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине объёмом $250 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта.

В свою очередь в Конгрессе США потребовали от администрации американского президента Джозефа Байдена чётких аргументаций по поводу выделения Киеву дополнительной помощи.