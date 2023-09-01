Хельсинки, 1 сентября, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Передача Украине современной техники приведёт к тому, что она попадёт в руки российских военных, поэтому Запад поставляет ВСУ устаревшие машины. Такое заявление сделал 31 августа экс-глава разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери в интервью Ilta-Sanomat.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит. В частности, ключи шифрования, используемые в системах управления, являются конфиденциальной информацией», — пояснил Товери.

Генерал пояснил, что существуют вполне обоснованные опасения в том, что новейшие военные технологии окажутся в руках России. И это одна из причин, почему, в частности, танки M1 Abrams не были до сих пор переданы Украине. Вместо поставок новейших машин, США ремонтируют танки и бронетранспортёры предыдущих поколений, а новейшие технологии заменяют на «немного устаревшие».

Ранее ИА Регнум сообщало, что производитель немецких танков Leopard 2 концерн Rheinmetall испортил свою репутацию из-за конкуренции и потерь на Украине. Как отмечает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Запад преподносит поставку на Украину немецких Leopard 2 как «переломный момент», но результата в боевых условиях они не показали, оставив лишь негативное впечатление.

При этом многие западные страны стремятся поставлять Киеву устаревшие танки Leopard 1, чтобы не тратить собственные резервы современного Leopard 2. Об этом писала газета Financial Times. Издание отмечало, что Leopard 1 имеет тонкую броню, которая может сделать его уязвимым на равнинной местности.