Лондон, 31 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Из-за малой осведомленности нового главы минобороны Великобритании Гранта Шэппса ведомство может столкнуться с трудностями в получении необходимых ресурсов, заявил экс-начальник британского генштаба и член палаты лордов генерал Ричард Даннатт в эфире телеканала Sky News.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС Глава минобороны Великобритании Грант Шэппс

По его словам, новый министр «знает об обороне очень мало, а это сложное портфолио» и у него уйдёт «немало времени на то, чтобы войти в курс дела».

«Я думаю, что существует риск стагнации дебатов по поводу ресурсов на оборону, по меньшей мере пока Грант Шэппс не разберётся с этим», — сказал Даннатт.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа в пресс-службе правительства Великобритании сообщили, что министр обороны Бен Уоллес подал в отставку. Пост главы ведомства он занимал в течение четырёх лет.

В своём обращении к премьер-министру Риши Сунаку по случаю отставки Уоллес написал, что расходы на оборону в Великобритании в ближайшие годы должны расти. Ранее он отмечал, что после 24 лет в политике хотел бы заняться «чем-то другим».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уход Уоллеса в отставку, предложила «попрощаться с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией».