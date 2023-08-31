Москва, 31 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Возгорание возникло в здании Арбитражного суда в центре Москвы, сообщил 31 августа источник ИА Регнум.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Пожар произошёл на Селезнёвской улице в доме №9. По предварительным данным, загорелся утеплитель на фасаде здания.

Площадь возгорания не уточняется.

29 августа крупный пожар произошёл на Комсомольской площади в столице. Загорелся склад в районе трёх вокзалов. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв м., никто не пострадал.