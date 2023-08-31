Симферополь, 31 августа, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Информация о якобы взрывах и стрельбе в Кировском районе в восточной части Крыма является вбросом украинской пропаганды, заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

Марина Каширская ИА Регнум

«По Кировскому и Старому Крыму — очередной вброс украинской пропаганды. Там всё спокойно», — сказал он РИА Новости.

Крючков также уточнил, что с 11:00 до 13:00 в районе города Старого Крыма пройдёт плановое уничтожение взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА Регнум, накануне российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету в восточной части Крыма.

28 августа Министерство обороны России объявило, что российские истребители пресекли возможное нарушение российской государственной границы и ведение разведки со стороны американских разведывательных беспилотников. Аппараты были замечены над юго-западной частью акватории Чёрного моря.