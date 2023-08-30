Варшава, 30 августа, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В Польше число пациентов, умерших от легионеллеза («болезни легионеров»), увеличилось до 16. Об этом 30 августа сообщило министерство здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее было зарегистрировано 14 летальных случаев.

По данным польского минздрава, ещё 155 заболевших госпитализированы.

Вспышка легионеллёза, известного как «болезнь легионеров», была зафиксирована в польском Жешуве возле границы с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, первые случаи заражения и смертей от легионеллёза в Жешуве стали появляться в середине недели. О вспышке болезни легионеров на юге Польши местные СМИ сообщили 24 августа. На тот момент от бактериальной инфекции скончались пять человек. Ещё 74 человека были инфицированы.