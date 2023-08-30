Москва, 30 августа, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Глава госкорпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов доложил президенту России Владимиру Путину о финансовых показателях и других промежуточных итогах работы корпорации, сообщили 30 августа в пресс-службе Кремля.

«Регулирование банковского сектора и в целом корпоративного сектора сегодня позволяет не предоставлять публичную отчетность о своей деятельности. (…) Но поскольку итоги 2022 года для нас представляются позитивными, в том числе для взаимодействия с нашими контрагентами на рынке капитала, по согласованию с правительством мы решили некоторые данные открыть», — сказал Шувалов в начале встречи с президентом.

Собственный капитал госкорпорации в настоящий момент составляет 785 млрд рублей, а коэффициент достаточности капитала — 15,1%, что выше минимального необходимого уровня, заявил Шувалов.

Глава «ВЭб. РФ» также напомнил, что президент ранее призывал к созданию фондов акционерного капитала, и отметил, что все необходимые для этого решения уже приняты. Два первых подобных фонда уже находятся в процессе запуска, общий лимит с участием «ВЭБ. РФ» в таких фондах составит 200 млрд рублей.

Как сообщало ИА ранее, в июне 2023 года Владимир Путин поручил правительству интегрировать беспилотные летательные аппараты в единое воздушное пространство страны. Глава государства указал на необходимость рассмотреть цифровое регулирование воздушного движения, простимулировать отечественные разработки и решения по проектированию и производству беспилотников и обеспечить участие госкорпорации «ВЭБ․РФ» в финансировании срочных технологических проектов, касающихся в том числе беспилотников.