Москва, 14 июня, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству России интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство. Об этом 14 июня сообщили в Кремле.

Константин Михальчевский/РИА Новости БПЛА

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России», — говорится в перечне поручений главы государства.

Президент указал на необходимость рассмотреть цифровое регулирование воздушного движения, касающегося воздушного движения, навигации и нескольких других направлений, в том числе противоправного применения БПЛА. Путин поручил также простимулировать отечественные разработки и решения по подготовке кадров, проектированию и производству беспилотников.

Помимо этого, кабмин также должен обеспечить участие госкорпорации «ВЭБ․РФ» в финансировании срочных технологических проектов, касающихся в том числе беспилотников. Правительство и организация «Платформа Национальной технологической инициативы» займутся популяризацией всех областей деятельности, связанной с БПЛА, начиная с проектирования, заканчивая полётами.

Ранее в Кремле сообщили о ведущейся работе про развитию беспилотников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс идёт в соответствии с ранее опубликованным перечнем поручений по совершенствованию работы кабмина в области беспилотной авиации. Путин перед этим заявил, что общие инвестиции в ней достигнут триллиона рублей. Президент отметил, что развитие отрасли БПЛА необходимо для структурных изменений. Развитию беспилотной отрасли, по мнению главы государства, мешают устаревшие регуляторные правила, отсутствие инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, поручение по развитию беспилотных авиасистем в России президент дал в конце 2022 года. Тогда правительство обязывалось создать специальную комиссию для решения задач по разработке, производству и другим последующим процедурам, связанным с беспилотниками, и развитием общей инфраструктуры. Тогда же Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года и на дальнейшую перспективу.

Комиссию сформировали 13 февраля. Она стала постоянно действующим органом власти, решающим вопросы взаимодействия ведомств между собой и с отдельными организациями, занимающимися разработкой и реализацией государственной политики в сфере развития беспилотных авиасистем.