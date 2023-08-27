Киев, 27 августа, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела на окраинах Киева и в Киевской области. Об этом 27 августа сообщает городская военная администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По данным администрации Киева, над городом работает система противовоздушной обороны (ПВО). Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не приводится.

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины с 04:03 мск действует режим воздушной тревоги. Гражданам рекомендовано пройти в укрытие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 26 августа на всей территории Украины шесть раз объявляли воздушную тревогу. Вечером 26 августа в подконтрольном Киеву Краматорске прогремел мощный взрыв.