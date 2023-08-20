Будапешт, 20 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может вызвать глобальную конфронтацию, заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки на присяге новых армейских офицеров по случаю Дня святого Иштвана, передаёт 20 августа Duna TV.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, конфликт на Украине свидетельствует о формировании нового мирового порядка. Предсказать дальнейшее развитие событий невозможно, однако конфликт может привести к глобальной конфронтации, добавил он.

Министр подчеркнул, что венгерское правительство призывает стороны конфликта к прекращению огня и началу мирных переговоров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, Украина потеряет часть территорий в результате их присоединения к Польше, Венгрии и Румынии.

Риттер уточнил, что раздел Украины приведёт к конфликту внутри Евросоюза и НАТО. По его словам, если Польша начнёт отбирать территории у Украины, это спровоцирует конфликт между ней и остальной Европой, из-за чего ЕС начнёт разваливаться.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина поддерживает существование только за счёт финансовых вливаний от Запада, суверенитет страна уже практически полностью утратила.