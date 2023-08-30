Москва, 30 августа, 2023, 05:53 — ИА Регнум. На южном направлении спецоперации экипаж российского ударного вертолета Ми-28 («Ночной охотник») уничтожил отряд пехоты ВСУ при попытке его переброски на новые позиции. Об этом сообщил командир экипажа с позывным Спартак.

Mil.ru Вертолёт Ми-28

Рассказ командира приводит РИА Новости. По словам бойца, разведка выявила до 60 украинских военных, которые на пикапах пытались передислоцироваться в лесополосу. Перед «Ночным охотником» стояла задача по уничтожению группировки ракетами С-13 с объёмно-детонирующей боевой частью.

В результате работы экипажа вертолёта потери противника составили около 50 человек. Кроме того, Спартак объяснил, что для выполнения боевых задач вертолёты выходят на предельную дальность пуска неуправляемых ракет на максимальной скорости, после чего на 30 градусов задирается нос вертолёта и производится пуск ракет.

Он также отметил, что прицельный комплекс не требует пристрелки, и после выхода на точку работа ведётся сразу по цели. Командир добавил, что вертолётам Ми-28 удаётся избежать попадания ракет благодаря маневрированию и наличию бортовых оборонных комплексов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ми-28Н ВКС России. В результате их боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ.

Ми-28 — российский ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы. Вертолёты модификации Ми-28Н, получившие прозвище Ночной охотник, были приняты на вооружение 22 декабря 2013 года.