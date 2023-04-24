Москва, 24 апреля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» организовали паломническую поездку в Тверскую область, где посетили Николо-Теребенский монастырь, установили камень и высадили деревья в память о погибшем под Авдеевкой соратнике Аркадии Крубаеве. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Пресс-служба клуба «Ночные волки» Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» организовали паломническую поездку в Тверскую область

«На СВО ушел, не задумываясь. В подразделении о нем говорили как об очень смелом и крутом командире», — рассказал о бойце лидер «Ночных волков» Хирург (Александр Залдастанов).

Пресс-служба клуба «Ночные волки» Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» организовали паломническую поездку в Тверскую область

Как рассказали в клубе, Крубаев пришёл в «Ночные волки» после 10 лет послушничества в монастыре Николо-Теребенская пустынь в Тверской области. В зону спецоперации он отправился добровольцем. Погиб боец от рук украинских пленных. По словам представителей клуба, Крубаев получил от них смертельную пулю в спину.

«Враги ещё были способны к сопротивлению, но он останавливает всех и говорит им: «Не бойтесь, вас никто не обидит»… Аркаша явил в себе собирательный образ русского солдата — храброго, способного к самопожертвованию и одновременно — благородного и великодушного. На контрасте со злобой, ненавистью и жаждой всё новых жертвоприношений, которые исходят с той стороны, мы видим такой подвиг верующего, православного человека. Скачущим «кастрюлеголовым» этого не понять. Россия сегодня может дать миру несравненную общинность и отзывчивость русской души — то, что отличает нас от других», — отметил Хирург.

Пресс-служба клуба «Ночные волки» Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» организовали паломническую поездку в Тверскую область

Пресс-служба клуба «Ночные волки» Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» организовали паломническую поездку в Тверскую область

По пути байкеры также открыли мемориальную доску в память о другом погибшем участнике СВО из этих мест, Максиме Ткачуке. Он жил в деревне Максатиха и посмертно награждён орденом Мужества. «Волки» заехали проведать его мать. На вопросы, чем можно помочь, Мария Дмитриевна попросила поработать на участке. Гости вскопали огород, собрали большую поленницу дров и подарили ей приусадебную скамейку с памятной надписью, изготовленную своими руками.

Пресс-служба клуба «Ночные волки» Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» организовали паломническую поездку в Тверскую область

Пресс-служба клуба «Ночные волки» Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» организовали паломническую поездку в Тверскую область

Как сообщало ИА REGNUM, c момента частичной мобилизации многие «волки», не дожидаясь повесток, ушли на фронт добровольцами. Благодаря знакомству Хирурга с командирами интернациональной бригадой «Пятнашка» у байкеров появилась уникальная возможность служить вместе на авдеевском направлении.