Полярники развернули в Арктике самый большой российский триколор

Москва, 21 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. На дрейфующей станции «Северный полюс-41» в Арктике полярники развернули самый большой флаг России размером 1423 кв. м.

Кадр из видео

Сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института провели эту акцию в честь Дня Государственного Флага в рамках проекта «Все стихии».

Российский триколор в рамках этого проекта разворачивают в самых экстремальных условиях и знаковых местах Земли — в Антарктиде и в Арктике, на Камчатке и на Кавказе, в Сибири и в Крыму. Флаг разворачивают не только на земле и на воде, но и в воздухе и на вулкане.

В Арктике флаг развернули на безопасном участке на льду Северного Ледовитого океана.

Вертолёт Ка-32, совершив два рейса, доставил к месту проведения мероприятия 24 полярника с ледостойкой платформы «Северный полюс» и научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников». Государственный флаг России развернули в точке с координатами 83,31°с. ш., 51,48°в. д. Его длина составила 4807 см, ширина — 2960 см.

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, назвав Арктику местом силы, где могут работать только мужественные люди и патриоты, рассказал о работе полярников на станции «Северный полюс-41».

Здесь российские учёные проводят исследования, позволяющие развивать новые морские и воздушные трассы, осваивать перспективные территории и месторождения, сохранять уникальную природную среду Арктики.

«От большой земли полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает четырёх километров. Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор», — заявил Макаров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3827737" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полярники развернули в Арктике самый большой российский триколор

Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция «Северный полюс» («Северный полюс-1») начала работать 21 мая 1937 года. Каждой следующей экспедиции присваивали название «Северный полюс» и порядковый номер.

«Северный полюс-41» — продолжение программы, основанной советскими учёными. На протяжении 75 лет дрейфующие станции выполняли комплексные исследования в области океанологии, метеорологии и биологии моря, отслеживали динамику изменения площади льдов, производили наблюдения в ионосферном и магнитном полях Земли, позволяющие делать выводы о распространении радиоволн.

В 2013 году команду учёных с дрейфующей станции «СП-40» эвакуировали, программу приостановили почти на десять лет из-за невозможности нахождения на льду лагеря из-за критического состояния льда, трещин и разрывов.

В 2022 году, спусти 85 лет с момента образования программы, её возобновили на технологически новом уровне. Сегодня экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы «Северный полюс».

«Северный полюс» — это уникальное научно-экспедиционное судно с функционалом научно-исследовательского центра, предназначенное для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

Учёные проводят геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Судно способно проходить во льдах без привлечения ледокола, принимать на борту тяжёлые вертолёты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). На нём созданы условия для работы и проживания 14 членов экипажа и 34 человек научного персонала при температуре до -50° и влажности 85%.

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Праздничную дату ввели указом президента России в 1994 году.