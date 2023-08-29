Москва, 29 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым призвал ведомство «работать с людьми корректно», сообщается 29 августа на сайте Кремля.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Так, в ходе встречи глава государства поинтересовался у Аристова, каким образом у людей возникли большие долги. Глава ФССП пояснил, что многие из них — должники не только по кредитам, но и должники по платежам за услуги ЖКХ, в топливно-энергетической сфере, «занимают у соседей — не отдают, те просуживают, предъявляют, комплексно — такая «профессия», профессиональный должник». Аристов добавил, что с «этой категорией надо работать».

«Проблема государства — нужно, чтобы у людей не возникали такие жизненные ситуации. Тем не менее в то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно», — подчеркнул российский лидер.

Аристов в ходе встречи отметил, что во всём нужны закон и разумность, поскольку «без этого можно, к сожалению, причинить непоправимый вред людям», в ФССП это «прекрасно понимают».

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата, Жители России по итогам первого квартала 2023 года задолжали за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) почти 876,4 млрд рублей. За год показатель увеличился на 72 млрд рублей. При этом с 2021 по 2022 год рост составлял 56,6 млрд рублей. В статье говорится, что перед ресурсоснабжающими организациями задолженность возросла на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2%.