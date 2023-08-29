Москва, 29 августа, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Фигуристка Алина Горбачёва пропала в Москве. Об этом сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Кадр из видео с канала Фигурка Фигуристка Алина Горбачева

Накануне в полицию обратилась мать фигуристки Екатерина. Она рассказала, что вечером девушка вышла с катка «Чкалов Арена», но домой не пришла. Идти ей нужно было через парк.

К поискам 16-летней спортсменки привлечены кинологи. Фигуристка была в чёрном спортивном костюме и белых кроссовках, с собой у неё был тёмно-синий рюкзак.

В феврале Алина Горбачёва, выступавшая за Тверскую область, выиграла первенство России по фигурному катанию среди юниоров. В 2020 году, как сообщало ИА Регнум, она заняла третье место в соревнованиях юниорок на четвёртом этапе Кубка России в Казани.