Москва, 29 августа, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск знаком с российской историей, его призыв к молодёжи не забывать о своём великом наследии весьма отраден. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 августа журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

Ранее понтифик выступил по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодёжи в Санкт-Петербурге. Он призвал молодых людей не забывать, что они наследники «великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II».

Понтифик знает российскую историю, это очень хорошо. Она глубокая, российское наследие не ограничивается только Петром и Екатериной. Сохранением наследия занимается государство, учителя школ и преподаватели вузов, отметил представитель Кремля.

«То, что понтифик звучит с этим в унисон, весьма отрадно», — подытожил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, папа Римский Франциск не раз призывал к установлению мира на фоне украинского кризиса. Он просил стороны начать переговоры и заявлял, что готов выступить гарантом прекращения огня. Так, 8 января в традиционном обращении к верующим понтифик призвал молиться за мир на Украине и за матерей, российских и украинских, которые потеряли из-за конфликта своих сыновей. В апреле он призвал Киев отказаться от контрнаступления и добавил, что готов отправить своих представителей для организации переговоров.

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