Ватикан, 8 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск 8 января в традиционном обращении к верующим призвал молиться за мир на Украине, а также за матерей, как российских, так и украинских, которые потеряли сыновей во время боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Так, на посвящённом таинству Крещения выступлении понтифик вспомнил о Богоматери, которая напомнила ему матерей жертв и солдат, павших в ходе войны на Украине.

«Они потеряли сыновей — это цена войны, помолимся за этих российских и украинских матерей», — сказал глава католической церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск в первый день нового года, 1 января, когда Католическая церковь отмечает праздник торжества Пресвятой Богородицы, взывал к установлению мира.

Ранее глава католической церкви отмечал, что в мире идет «не война между Россией и Украиной, а третья мировая война».

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