Москва, 1 сентября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В России 1 сентября стартовала регистрация участников Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту (ИИ). Она проводится для старшеклассников, углублённо изучающих информатику и интересующихся технологиями ИИ. Лучшие участники и их наставники получат подарки от партнёров, сертификаты, а победителю также достанется кубок.

sujin s Искусственный интеллект

«С участием в олимпиаде у молодежи появляются новые возможности для профессионального развития в сфере искусственного интеллекта», — подчеркнул руководитель группы Национального центра развития ИИ при Правительстве РФ Юрий Сапожников.

По его словам, в 2022 году на отборочный этап олимпиады, которая проводится благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», зарегистрировались свыше 13 тыс. учеников 8–11-х классов из 83 субъектов РФ, что показывает востребованность указанной меры поддержки. «Уверен, что предстоящая всероссийская олимпиада позволит привлечь ещё больше увлечённых и целеустремлённых школьников, поддержать и развить интерес к инновационным разработкам и исследованиям в области искусственного интеллекта», — подчеркнул эксперт.

В 2022 году самыми активными участниками стали ребята из Московской, Челябинской областей и Краснодарского края. Победитель Александр Болдырев из Екатеринбурга и призёры Никита Ильтяков из Новосибирска и Всеволод Киричук из Ростова-на-Дону рассказали ИА Регнум, что в будущем намерены работать в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. А участие в олимпиаде по ИИ помогло им приобрести теоретические и практические знания, а также новые знакомства.

«После конкурса я успел съездить в Санкт-Петербург на соревнование в Национальной технологической олимпиаде по профилю «Большие Данные и машинное обучение» и получить номинацию за лучшее решение от компании VK. После участвовал в летней школе анализа данных от Высшей школы экономики, в рамках которой занял второе место. Пока что с выбором как работы, так и места учёбы не определился, но думаю, что это будет точно в сфере IT», — рассказал победитель Всероссийской олимпиады по ИИ 2022 года Александр Болдырев.

Участникам олимпиады он советует: «Не бойтесь конкуренции, найдите единомышленников и таких же, как вы, целеустремлённых людей. Анализируйте задания прошлых лет. Не стоит думать, что они будут такими же, как в этом году, но структура может быть схожей».

Призёр Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту 2022 года — ученик новосибирской гимназии № 4 Никита Ильтяков ещё в школе изобрёл роботизированную накладку на школьный стул. По задумке автора, умная дополнительная деталь может следить, сидит ли человек прямо, а если ученик начинает сутулиться, передаёт информацию об этом родителям или учителю, а также «включает фазу физической нагрузки».

Говоря о своём участии в олимпиаде по ИИ, Никита отметил: «Больше всего запомнилось посещение офиса VK, партнера олимпиады. Было интересно посмотреть, как работают IT-специалисты в передовой технологической компании, — это даёт сильную мотивацию развиваться в IT-области». Новым участникам олимпиады Ильтяков советует не бояться участвовать: даже если большая часть заданий не получится — такой опыт всё равно не раз пригодится в будущем

Личный архив Никиты Ильтякова Призёр Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту 2022 года Никита Ильтяков

Кстати, после олимпиады Никита стал ещё и победителем во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» и всероссийском конкурсе «Большая перемена». В будущем он также намерен работать в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

Ученик ростовской гимназии № 45 Всеволод Киричук после конкурса окончил курсы DL, стал победителем Национальной технической олимпиады по профилю «Технологическое предпринимательство» и поступил в Высшую школу экономики на программу «Бизнес-информатика».

По его словам, непосредственно на самой олимпиаде по ИИ понравилась экскурсия в Московский физико-технический институт. На вопрос корреспондента ИА Регнум «Что помогло выйти в лидеры олимпиады?» Всеволод ответил: «Много занимался ИИ, участвовал на смене в Сириусе».

Также Всеволод рассказал, что с помощью алгоритма YOLO и функции Odd вместе с командой обучает искусственный интеллект работе в ретейле. «Наш стартап называется «Автомаркет», мы делаем тележки на автопилоте, которые автоматически сканируют товары. Как раз здесь я использую YOLO», — пояснил Всеволод.

Все этапы предстоящей олимпиады состоятся на All Cups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований и IT-чемпионатов. Подготовиться к состязанию, познакомиться с платформой и форматом задач можно во время тренировочного этапа: он продлится до 25 сентября, все желающие смогут попробовать свои силы на All Cups в решении заданий с прошлой олимпиады.

Отборочный этап Всероссийской олимпиады стартует 26 сентября. Участников, которые пройдут его успешно, ждут основной этап и финал. Для подготовки к каждому этапу будут доступны онлайн-занятия с экспертами методической комиссии.

«Разработка и использование искусственного интеллекта — одно из самых актуальных направлений в IT-индустрии. Мы рады поддерживать Всероссийскую олимпиаду по ИИ, в рамках которой школьники смогут заявить о себе, и предоставляем для неё реальные бизнес-задачи, чтобы участники могли ближе познакомиться с технологиями на практике и получить новые компетенции», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Задания олимпиады приближены к реальным кейсам IT-индустрии, в том числе задачи для них предоставляет VK. Участие в олимпиаде принимают старшеклассники, изучающие Python, обладающие базовыми навыками программирования и интересующиеся сферой искусственного интеллекта. Некоторые обучаются в одном из образовательных центров — «Точке роста», «Кванториуме» или «ИТ-кубе». Также мероприятие может заинтересовать начинающих программистов, но для прохождения в заключительный этап понадобится хорошее владение языками Python и C++, позволяющими решать ML-задачи.

Цель олимпиады — выявить и поддержать талантливых школьников. Для решения заданий олимпиады важно уметь анализировать сложные задачи, предлагать творческие решения и обладать базовыми знаниями программирования. Победители и призёры олимпиады будут определены в ноябре. Узнать подробности можно на сайте.

С 2021 года в России реализуется федеральный проект «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Он предусматривает меры по развитию кадрового потенциала, стимулированию научных исследований, грантовую поддержку проектов в сфере ИИ.