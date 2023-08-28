Красногорск, 28 августа, 2023, 22:11 — ИА Регнум. Следователи управления СК РФ по Московской области возбудили в отношении четверых мужчин уголовные дела по факту незаконного лишения свободы. Злоумышленники держали похищенных ими граждан в заложниках и требовали выкуп, сообщил 28 августа осведомлённый источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

5 августа в управление МВД по региону обратился 28-летний гражданин и сообщил о похищении двух своих знакомых. Он признался, что все трое прибыли в Богородский район области для приобретения наркотиков.

По его данным, на месте «закладки» их встретили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции и увезли обоих в неизвестном направлении, а позже потребовали выкуп в размере 5 млн рублей за их освобождение и якобы во избежание уголовного дела.

В результате совместной операции МВД и ГИБДД избитые и связанные заложники были обнаружены в одном из зданий в садоводстве «Ромашка» в Ногинске. Всего в здании нашли четверых человек в возрасте от 30 до 42 лет — двоих знакомых заявителя и ещё двоих, похищенных по аналогичному сценарию также в августе 2023 года.

По подозрению в причастности к совершению преступлений были задержаны четверо граждан, в том числе трое ранее судимых. Возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса о незаконном похищении граждан. Следователи продолжают проведение проверки, чтобы выявить другие возможные эпизоды противоправной деятельности данной группы лиц.