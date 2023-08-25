Омск, 25 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Более 46 млн рублей субсидии местным бюджетам Омской области выделено на бесплатное школьное питание в 5-11-х классах, освобождение от родительской платы в детских садах и группах продленного дня для детей участников специальной военной операции.

Пресс-служба правительства Омской области Дети омских участников СВО, учащиеся в 5-11-х классах, получат бесплатное горячее питание

«Приняли решение более 46 млн рублей выделить на поддержку для участников СВО и их семей. Эти средства направим на помощь детям: на бесплатное горячее питание для школьников 5-11-х классов, освобождение от платы за детский сад и продленку», — сообщил глава региона Виталий Хоценко. Он добавил, что дети участников СВО могут бесплатно ходить в спортивные секции. «Круг мер поддержки для участников СВО и их семей продолжим расширять», — подчеркнул глава региона.

Указ губернатора Омской области предусматривает комплекс мер социальной поддержки детей участников СВО. Среди них — направление обучающихся в колледжах в первоочередном порядке на оплачиваемую практику, возможность бесплатного посещения занятий в физкультурно-спортивных организациях, бесплатная психологическая помощь, бесплатное посещение занятий в рамках дополнительных общеобразовательных программ.

Кроме того, дети участников СВО могут переводиться в другие более близкие к месту жительства их семей государственные и муниципальные детские сады, государственные и муниципальные школы.