Магадан, 28 августа, 2023, 17:49 — ИА Регнум. В Магадане девушка сбила на машине медведя, сообщает областное управление ГИБДД в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что ДТП на 2019-м километре федеральной автодороги «Колыма» произошло вечером 27 августа, но известно о нём стало только на следующий день.

«21-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Caldina, совершила наезд на дикое животное — медведя», — говорится в сообщении.

По факту дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Девушка не пострадала, медведь сбежал с места ДТП, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Челябинской области неизвестный выстрелил в лежащего на обочине дороги медведя, которого могла сбить машина. Виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей, предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы сроком до двух лет.