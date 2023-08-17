Челябинск, 17 августа, 2023, 19:09 — ИА Регнум. В Челябинской области неизвестный выстрелил в лежащего на обочине дороги медведя, которого могла сбить машина. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Министерства экологии по региону.

(сс) CWitte

Отмечается, что на место происшествия в Саткинский район оперативно выехали полицейские и инспекторы охотнадзора Минэкологии региона, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что в настоящее время охота на медведей на территории, где произошел инцидент, запрещена. Специалисты Министерства экологии направили заявление в полицию на возбуждение уголовного дела. Виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей, предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы сроком до двух лет.

В Минэкологии отметили, что ни в коем случае нельзя приближаться к раненному животному, необходимо дождаться специалистов, иногда пострадавшие звери могут уйти в лес и выжить там. Если же травмы серьёзные, но животное еще живое, то его судьбу решают представители ответственных ведомств, пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

В сети высказывают несколько версий произошедшего. По одной из них, медведя решили добить, чтобы он ни на кого не бросился. По другой, медведь пытался напасть на приближавшегося к нему человека, именно поэтому и было применено оружие.

Как передавало ИА Регнум, на Камчатке браконьеры зверски расправились с медвежонком. Его изувеченное тело обнаружили экологи во время рейда. Убитое животное нашли на несанкционированной свалке старой автобазы в Елизове. По предварительным данным, медвежонку было примерно 2,5 года. Браконьеры вспороли ему живот, отрубили передние и задние лапы, а также переднюю часть лица. Предположительно, части тела медведя предназначались для сувениров или продажи.

На Камчатке медведь держал в страхе дачников садово-огороднического товарищества «Геофизик». Было принято решение отстрелить косолапого хищника, вышедшего к людям. Выехавшие на место охотинспекторы обнаружили медведя на одном из дачных участков. Хищник был ранен. Обученные собаки выгнали его за пределы участка, где медведя отстрелили.